Куриные желудки в пиве.

А тут сообщество gotovim_vmeste2 проводит раунд Птичьи внутренности, тут все карты и сложились))) Приготовила, вкусно поели, душу отвела и теперь несу рецепт к ним.
Что нужно: ингредиенты на 2-3 порции.
Желудки куриные - 500 гр.
Масло сливочное - 1 ст.л.,
Масло растительное - 1 ст.л.,
Лук репчатый - 2 шт.,
Пиво светлое - 250 мл.,
Бульон куриный - 250 мл.,
Винный уксус - 1 ст.л.,
Сахар - 1 ч.л.,
Соль - 3/4 - 1 ч.л. (по вкусу)
Перец черный молотый - по вкусу,
Горчица (паста) - 1 ст.л.,
Мука - 1-1,5 ст.л.,
Кинза свежая - небольшой пучок (или петрушка)
Как делать:
Желудки промыть, почистить, нарезать ломтиками.
В сотейнике разогреть сливочное и растительное масло, обжарить до мягкости и золотистого цвета мелко нарезанный репчатый лук.
К луку добавить желудки, обжаривать 10-15 минут, постоянно помешивая, посолить, поперчить по вкусу.
В сотейник добавить пиво и куриный бульон. Добавить уксус и сахар, перемешать, закрыть сотейник крышкой, тушить до мягкости 25-30 минут, периодически помешивая.
Как желудки будут готовы, добавить горчицу, перемешать, попробовать на вкус - если нужно досолить, доперчить, добавить нарезанную кинзу.
Присыпать мукой, перемешать, тушить до загустения соуса ещё 2 минуты. Всё! Желудки готовы! Очень вкусно к ним подать отварной картофель и прохладное пенное пиво! Приятного!
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